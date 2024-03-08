جوارديولا يدافع عن سياسة التدوير في مانشستر سيتي





أرجع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي السبب في التغييرات العديدة التي أجراها خلال المواجهة أمام إف سي كوبنهاجن الدنماركي مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، إلى عامل الإرهاق الذي نال من العديد من اللاعبين الذين شاركوا في ديربي مانشستر يوم الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي.

وأجرى جوارديولا سبعة تغييرات في التشكيلة الأساسية ضد كوبنهاجن ثم دفع ببعض لاعبي أكاديمة النادي خلال الشوط الثاني لتجنب تعرض أي لاعب أخر للإنهاك قبل المواجهة الحاسمة على ملعب ليفربول يوم الاحد المقبل.

وقال جوارديولا بعد المباراة “خضت المواجهة ضد لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي دون التفكير في مباراة مانشستر يونايتد، وخضنا مباراة اليوم وكنا في حاجة لقدر كبير من الطاقة”.

وأضاف “أعلم كم كان بعض اللاعبين متعبين ومنهكين للعب بعد ثلاثة أيام من مباراة يونايتد.. ، رغم أنه جرت العادة على أن تخوض مباراتك في الدوري المحلي يوم السبت عندما تشارك في دوري الأبطال يوم الأربعاء، لكننا خضنا مباراة الديربي يوم الأحد وليس السبت.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله “لذا كنت بحاجة إلى لاعبين في قمة لياقتهم، أشخاص يمكنهم التحمل، كنا محظوظون، محظوظون لتسجيل هدفين في وقت مبكر، لقد ساعدنا ذلك كثيرًا لأن هذه المسابقة صعبة جدًا وخطيرة”.

وأشار المدرب الإسباني “تحدثنا وطلبنا من اللاعبين التحلي بالهدوء، وألا يفقدوا أعصابهم، لقد سجلنا هدفين وهذا ساعدنا كثيرًا، قلت للاعبين بعد المباراة، إننا تأهلنا على حساب فريق صعب جدًا”.

واعترف جوارديولا بأن كوبنهاجن منظم بشكل جيد جدًا، و”لكن مرة أخرى نحن ضمن أفضل ثمانية فرق في أوروبا”.

وأكد “القرعة، يوم الجمعة المقبل، سنكون هناك، سعيد للغاية بأننا لازلنا في جميع المسابقات”.

وأشاد المدرب الإسباني بخريجي أكاديمية النادي، حيث لعب أوسكار بوب وريكو لويس لمدة 90 دقيقة كاملة، وكان ميكا هاميلتون وجاكوب رايت من بين الاحتياطيين في الشوط الثاني.

وأضاف “لعب ريكو بشكل أفضل في الـ 10 إلى الـ 15 دقيقة الأخيرة في الشوط الثاني، لعب أوسكار بشكل جيد جدًا في الدقائق الأولى ثم تراجعت حالته المزاجية بعض الشيء”.

صحيفة الرياض