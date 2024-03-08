قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية أسامة سعيد: حرب الخامس عشر من أبريل العبثية تسببت في خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات وخلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة.