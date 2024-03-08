سياسية
أسامة سعيد: حرب الخامس عشر من أبريل العبثية تسببت في خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات
قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية أسامة سعيد: حرب الخامس عشر من أبريل العبثية تسببت في خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات وخلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة.
نرة ضرورة الإسراع في مخاطبة الحالة الإنسانية لتجنب شبح المجاعة الذي يهدد السودانيين كافة خاصة في إقليم دارفور وبقية مناطق الصراع.
الجزيرة – السودان
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