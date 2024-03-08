– مشروع القرار البريطاني بشأن السودان تحت الفصل السادس وغير ملزم

قالت مصادر دبلوماسية لـ”الشرق”: لعدم اكتمال المفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي إرجاء مناقشة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان الجمعة.

– بريطانيا تسعى لاستكمال المفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي من أجل إجازة مشروع القرار الرامي للتوصل لوقف إطلاق نار خلال رمضان.