سياسية
مشروع القرار البريطاني بشأن السودان تحت الفصل السادس وغير ملزم
قالت مصادر دبلوماسية لـ”الشرق”: لعدم اكتمال المفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي إرجاء مناقشة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان الجمعة.
– بريطانيا تسعى لاستكمال المفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي من أجل إجازة مشروع القرار الرامي للتوصل لوقف إطلاق نار خلال رمضان.
– مشروع القرار البريطاني بشأن السودان تحت الفصل السادس وغير ملزم
– مشروع القرار البريطاني بشأن السودان يحظى بتوافق داخل مجلس الأمن الدولي وبالتحديد الولايات المتحدة الأميركية.
الشرق للأخبار
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