سياسية
بالصور.. بادي وبخيت يضعا حجر الاساس لمجمع الروصيرص التخصصي للجراحة
وضع الفريق احمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق والاستاذ احمد ادم بخيت وزير التنمية الاجتماعية بحضور وزراء الصحة والرعاية الاجتماعية والتخطيط ومحافظ الرصيرص ومدير ادارة التأمين الصحى بالاقليم وممثل المدير العام للتأمين الصحى حجر الاساس للمجمع التشخيصى للجراحة بالروصيرص.
حيث تفقدوا أمس مركز بكري يس للتأمين الصحى وقدم د. ابوبكر الصديق تنويرا عن اهداف انشاء المجمع واسهامه فى توطين العلاج بالاقليم.
واشاد الحاكم بالمشروع واكد بانه سيخدم الاقليم والولايات المجاورة ودول الجوار داعيا الوزير الاتحادى الى الاشراف ومتابعة مراحل انشائه.
واكد الوزير ان ما شاهده فى الاقليم من توفير للخدمات والمضى فى عجلة التنمية يؤكد ان الاقليم مستقر وامن، موضحا اهداف زيارته للاقليم مشددا على ضرورة المضى فى مكافحة الحد من الفقر واصفا الزيارة بالنجاح.
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