بالصور.. بادي وبخيت يضعا حجر الاساس لمجمع الروصيرص التخصصي للجراحة

حيث تفقدوا أمس مركز بكري يس للتأمين الصحى وقدم د. ابوبكر الصديق تنويرا عن اهداف انشاء المجمع واسهامه فى توطين العلاج بالاقليم.

واكد الوزير ان ما شاهده فى الاقليم من توفير للخدمات والمضى فى عجلة التنمية يؤكد ان الاقليم مستقر وامن، موضحا اهداف زيارته للاقليم مشددا على ضرورة المضى فى مكافحة الحد من الفقر واصفا الزيارة بالنجاح.

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