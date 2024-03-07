ليبيا فتحت.. تسهيل وتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بنقل وتحويل وتوثيق الشهادات للطلاب

وتناول اللقاء الحلول المقترحة لحل قضايا الطلاب في المستويات المختلفة للمراحل الجامعية، برواندا واوغندا، وموقف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأهلية، التي استأنفت الدراسة حضوريٱ وإلكترونيا في عدد كبير من الجامعات.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سعي الوزارة الجاد لحل قضايا الطلاب بعد التواصل مع سفارتي السودان برواندا واوغندا ووضع خطة بالتعاون مع وزارة الخارجية، ومتابعة هذا الملف حتى يتمكن الطلاب من إستئناف دراساتهم في تلك الدول وغيرها.