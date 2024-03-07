الشيخ الطيب وام كتي تدربان شبابهما للانخراط في معركة الكرامة





أكملت منطقتا الشيخ الطيب وأم كتي شمال أمدرمان تدريب شبابها وشاباتها استعدادًا للانخراط في معركة الكرامة، حيث خرج المواطنون في حشود كبيرة احتفالًا بتخريج المستنفرين والمستنفرات. وقد وجّهت المنطقتان رسائل عدة عبر بريد المليشيا الإرهابية، كما خاطب الحشود والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، مؤكدًا أن هذه القوة الضاربة ستكون دعمًا وسندًا للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن منطقة الشيخ الطيب منار دينية تعلم فيها قائد الثورة المهدية، وأضاف أنهم أهل كتاب وركاب. وفي شهر رمضان، الذي يتنزّل فيه الفتوحات والانتصارات، سينتصرون بإذن الله. وتعهد بتوفير التسليح لكل من تدرب، مؤكدًا أن الشعب قادر على حماية أرضه، لأن المعركة معركة وطن.

أشاد الوالي بمواطني الريف الشمالي الذين استضافوا إخوانهم في بحري الذين شردهم المليشيا. وأشاد اللواء دكتور أمير سليمان، ممثل قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية، بتنافس أهل الريف في التدافع لمعسكرات التدريب، مؤكدًا مشاركتهم في نظافة بحري شمال.

وأعلن اللواء الجنيد حسن الأحمر، رئيس اللجنة الأمنية العليا بالريف، أن احتشاد المرأة ووقوفها في صفوف الرجال دفاعًا عن نفسها يؤكد أن عهد الذل والهوان قد ذهب دون رجعة، وهو رسالة لكل من يحاول النيل من شرف وعزة وكرامة المرأة.

وأكد اللواء ياسر بله، ممثلاً لمنطقة أم كتي، أن شباب المنطقة جاهزون لتسليحهم وأن إخوانهم في بحري شمال جاهزون لطرد المليشيا المتمردة، بعد أن قرروا التفرغ للقتال بدلاً من الزراعة.

سونا