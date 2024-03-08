أحفاد الملك صبير.. بالصوررتخريج مستنفري الكرامه بمنطقة حزيمة





أقيم حفل تخريج المستنفرين للكرامة الثانية في منطقة حزيمة بمحلية مروي، حيث شهد الحفل حضورًا مميزًا من عدة شخصيات بارزة، بما في ذلك المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة الأستاذ حسن حسين، وقائد ثاني قيادة الفرقة (19) مشاة مروي العميد ركن ياسر الصديق الأمين، وقائد إستخبارات الفرقة عقيد ركن عادل علي حسن، ورئيس الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة بالمحلية عبد الكريم الفتح، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنة أمن المحلية وقادة وحدات الفرقة (19)، إلى جانب جمع غفير من المواطنين في المنطقة والمناطق المجاورة.

وفي كلمته أمس، شكر قائد ثاني قيادة الفرقة (19) مشاة نضالات منطقة حزيمة وأدوارها الفعّالة في دعم وإسناد القوات المسلحة بالرجال والمال، مشيدًا بالمستوى التدريبي المتقدم للمستنفرين، وأعلن جاهزية الفرقة لاستقبال جميع الراغبين في الانضمام لشرف الجندية.

من جانبه، أشار ممثل المنطقة إلى أن أحفاد الملك صبير سيظلون على العهد في الوقوف كصف واحد للدفاع عن العقيدة والوطن، مؤكدًا جاهزية المستنفرين لتأمين وحراسة المنطقة والمشاركة في الخطوط الأمامية جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى حتى تحقيق النصر.

وفي ختام الحفل، تم تكريم اللجنة المنظمة للحدث، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة، بالإضافة إلى تكريم قادة الفرقة (19) مشاة والهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة، ووحدة الشهداء الإدارية، وعدد من الجهات المشاركة والداعمة لمعسكر تدريب المستنفرين في المنطقة.

سونا