خمسة.. ليفربول ينجز المهمة نظريا أمام سبارتا براج





قطع ليفربول شوطا كبيرا نحو التأهل إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، بفوزه على مضيفه سبارتا براج 5-1، الخميس، في ذهاب دور ال16.وسجل أهداف ليفربول ماك أليستر (6 من ركلة جزاء) وداروين نونيز (25 و45+3) ولويس دياز (53) ودومينيك سوبوسلاي (90+4)، فيما أحرز هدف سبارتا براج لاعب ليفربول كونور برادلي في الدقيقة 46 (بالخطأ في مرماه).

وكاد ليفربول يفتتح التسجيل بعد مرور 90 ثانية فقط على انطلاق المباراة، عندما وصلت الكرة إلى نونيز داخل منطقة الجزاء إثر تشتيت خاطئ ، فراوغ الحارس قبل أن يوجه الكرة أمام المرمى، أبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى المتحفز كودي جاكبو.وتمكن ليفربول من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع،

عندما وصلت تمريرة طويلة من ماك أليستر إلى نونيز، الذي تمهل قبل التسديد نحو القائم البعيد.ووضع سوبوسلاي بصمته، بإحراز الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع، إثر هجمة مرتدة انطلق من خلالها الدولي المجري بالكرة، قبل أن يقتحم منطقة الجزاء، ويسدد في المرمى.

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