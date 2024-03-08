هل ينضم صلاح للدوري السعودي؟.. مسؤول رسمي يجيب





ردّ المدير التنفيذي للعمليات في رابطة الدوري السعودي، كارلو نهرا، على إمكانية انضمام النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الرياضي الجديد. وفي تصريحات صحفية أدلى بها على هامش حضوره قمة “Bloomberg Power Players”، أكد نهرا أن خطة استقطاب لاعبين من هذا المستوى مثل محمد صلاح، تعتبر جزءًا أساسيًا في استراتيجية العمل للرابطة.

وأشار نهرا إلى أن موضوع التعاقد مع اللاعبين الكبار لم يكن تحت السيطرة بشكل كبير من قبل، إلا أن فريق العمل لديهم سيقوم بالتفاوض مع أي لاعب متاح، وهذا يعتبر جزءًا من أهداف الرابطة.

وأكد نهرا على أن الرابطة تسعى إلى جعل الدوري السعودي للمحترفين مميزًا على مستوى العالم من خلال خطة طويلة المدى، وأنهم بفضل الدعم المتوفر، يمكنهم تحقيق الأهداف المطلوبة.

وأضاف نهرا قائلاً: “استضافة وتنظيم البطولات في السعودية شيء يجب أن نفخر به ويعزز طموحنا نحو تقديم منتج رياضي أفضل وأكثر استقرارًا في كرة القدم.”

وختم كارلو نهرا بالقول: “نحن نتعلم من تجارب أوروبا في تطوير كرة القدم، ولكننا لا نريد أن نقلدهم فقط، بل نريد أن نقدم منتجًا مختلفًا وأفضل في كرة القدم.”

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