كلوب يحصل على عرض مغر قبل “يورو 2024”





وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل”، يتطلع المسؤولون في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وشبكة “أي تي في”، للتعاقد مع كلوب لتحليل مباريات بطولة كأس أوروبا 2024 التي ستقام الصيف المقبل في ألمانيا.لكن الصحيفة أضافت في الوقت ذاته، أن كلوب يتجه نحو رفض عروض من هذه النوع، مفضلا متابعة مباريات البطولة كمشجع.

وتابعت “ديلي ميل”، أن كلوب اشترى تذاكر مباريات ألمانيا الثلاث الأولى في دور المجموعات، بداية من المباراة التي ستقام في ميونخ ضد إسكتلندا في 14 يونيو/حزيران المقبل.

واتجه العديد من المدربين إلى عالم التحليل التلفزيوني في فترات توقفهم عن العمل، مثل الفرنسي آرسين فينجر والبرتغالي جوزيه مورينيو.

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