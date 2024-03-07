بالصور.. في حفل عشاء الأهلي والزمالك بالرياض ، أبو هشيمة بجوار حسام حسن





ظهر أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المصري المعروف ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، في حفل عشاء نادي الأهلى والزمالك الذي نظمه المستشار تركي الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على هامش تحضيرات نهائي كأس مصر.

كما ظهر، أبو هشيمة بجوار حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لمنتخب مصر.

القاهرة 24