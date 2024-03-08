تشابي ألونسو يواصل التألق رفقة باير ليفركوزن.. 35 مباراة دون هزيمة





يواصل المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، التألق رفقة فريقه، بعد أن تعادل الخميس، أمام فريق كارباغ أغدام في بطولة الدوري الأوروبي، بالرغم من تأخره بهدفين خلال اللقاء.

وتعادل فريق باير ليفركوزن أمام نظيره فريق كارباغ أغدام، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، بنتيجة 2-2 بأذربيجان.

ووصل فريق باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو إلى المباراة رقم 35 دون أي هزيمة في مختلف المسابقات العالمية، أي منذ شهر أغسطس 2023، لتكتب كتيبة الألماني لنفسها أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ الأندية الألمانية.

وجاء فريق بايرن ميونخ في المركز الثاني عندما وصل العملاق البافاري رفقة المدرب الألماني هانسي فليك لـ 32 مباراة دون أي خسارة، في الفترة ما بين ديسمبر 2019 إلى سبتمبر 2020.

القاهرة 24