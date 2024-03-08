شروط البرهان لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان





قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بإن البرهان وافق على مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان شريطة توضيح آلية تنفيذ ذلك.

وقالت مصادر رفيعة لـ”الشرق”: البرهان في رسالته التي رحب فيها بمناشدة جوتيريتش بوقف العمليات العدائية خلال شهر رمضان اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من المدن ومنازل المواطنين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة بالسودان تقول إنها تواصل تقديم المساعدات الإنسانية مع اشتداد الحاجة إليها داخل السودان وفي البلدان المجاورة.

الجزيرة – السودان – الشرق للأخبار