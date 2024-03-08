وزير الداخلية المكلف يلتقي السفير الروسي لدي السودان

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وثمن وزير الداخلية جهود دولة روسيا الداعمة للسودان في مجالات التدريب ورفع القدرات، ممتدحا التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين بما يحقق أمن وطمأنينة مواطني البلدين.

المكتب الصحفي لشرطة السودان