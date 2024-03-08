سياسية
وزير الداخلية المكلف يلتقي السفير الروسي لدي السودان
التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه اليوم السفير الروسي لدي السودان اندريه تشير نوفول.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وثمن وزير الداخلية جهود دولة روسيا الداعمة للسودان في مجالات التدريب ورفع القدرات، ممتدحا التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين بما يحقق أمن وطمأنينة مواطني البلدين.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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