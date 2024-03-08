أردول: كيف يمكننا تصديق وضمان أن الاعلان القادم لوقف القتال في شهر رمضان لن يستغل مثلما حدث في المرات السابقة؟

ظللنا دوماً نرحب بأي إجراءات لوقف القتال في السودان والسعي لانهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والاستقرار في بلادنا، الا أن الأمر ليس بمجرد إعلان إحتفالي من الجهات الراعية والوسطاء وإستغلال ميداني يتم فيه الإعداد والتمدد في الأرض من أجل الإجهاز.

كما شهد بذلك أحد مستشاري الدعم السريع في مقابلة تلفزيونية كنت أحد أطرافها، كيف يمكننا تصديق وضمان أن الاعلان القادم لوقف القتال في شهر رمضان لن يستغل مثلما حدث في المرات السابقة ؟ لا نتحمس أو نبادر بالدعوة لذلك رغم إنه هدف نبيل خشية أن يستغل استغلال سيئ كما المرات الماضية جعلنا نزهد في الدعوة له، المطلوب الإعلان، حسناً، ولكنه مشروط ومع إستمرار الإستطلاع بغية التعامل مع أي تجاوزات وسوء إستغلال.