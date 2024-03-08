سياسية
وفد القوى المدنية برئاسة حمدوك إلى مصر يضم عمر الدقير ومحمد حسن التعايشي وبابكر فيصل وطه عثمان وهبة عشيري
قالت مصادر مطلعة لـ”الشرق” بإن وفد القوى المدنية برئاسة حمدوك إلى مصر يضم عمر الدقير ومحمد حسن التعايشي وبابكر فيصل وطه عثمان وهبة عشيري.
مصادر مطلعة لـ”الشرق”: وفد القوى المدنية برئاسة حمدوك إلى مصر يضم فضل الله برمة ناصر وكمال إسماعيل.
الشرق للأخبار
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