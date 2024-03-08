الأهلي والزمالك .. من يحسم كلاسيكو الكأس رقم 20.. القنوات الناقلة





ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلى ضد الزمالك والتى يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، حيث تقام مباراة كلاسيكو نهائى كأس مصر بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، لأول مرة في تاريخ البطولة خارج الأراضي المصرية لتستضيفها المملكة العربية السعودية، وتحديدا الرياض.

استطاع فريق الأهلي الوصول إلى الدور النهائى لبطولة كأس مصر بعدما تخطى عقبة إنبى فى الدور قبل النهائي، محققا نتيجة كبيرة بثلاثة أهداف دون رد.

بينما تمكن الزمالك من الوصول إلى النهائى بشق الأنفس، بعدما حسمت ركلات الجزاء الترجيحية النصر له على بيراميدز فى مبارة مثيرة انتهت فى وقتها الأصلى والإضافي بالتعادل 3-3.

أسفر اجتماع اللجنة المنظمة لمبارة القمة، عن بدء الأهلى اللقاء مرتديا «التيشيرت الأحمر والشورت الأسود»، على أن يرتدي حارس المرمى زيه بلون مخالف وهو الأزرق.

بينما يرتدي الزمالك زيه التقليدي «الأبيض والخطان الحمر والشورت الأبيض» فى الوقت الذي سيرتدى فيه حارس مرمى القلعة البيضاء اللون الأصفر.

يحفل تاريخ الشياطين الحمر والفارس الأبيض، بالعديد من المواجهات خلال نهائى البطولة الأقدم في مصر، حيث وصل الفريقان إلى الدور النهائى 20 مرة من قبل، تمكن كلا الفريقين من تحقيق الانتصار 9 مرات وفاز الناديان بالبطولة «مناصفة» مرتين.

والتقى الفريقان من قبل في 32 مباراة بمسابقة كأس مصر، منهم 19 مرة في المشهد الختامي، آخرهم كان في شهر يوليو من عام 2022، وانتصر الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وخلال 19 مباراة في نهائي كأس مصر بين قطبي الكرة المصرية، انتصر الأهلي في 9 مباريات ومثلهم للأبيض ومباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين.

يخوض النادي الأهلى تلك المباراة وفى حوزته 38 لقبا لكأس مصر ليكون الأكثر تتويجًا بتلك البطولة، فيما يحل الزمالك وصيفا في عدد الألقاب برصيد 28 لقبا.

وكان أول نهائي يجمع بين الفريقين خلال نسخة موسم عام 1927-1928، وتوّج الأهلي وقتها بطلا لتلك النسخة بهدف وحيد في شباك الزمالك، الذي استطاع تحقيق اللقب في آخر نهائى جمع الفريقان في موسم 2020-21.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الأول بارك، والتى تستضيفه السعودية لأول مرة في التاريخ، ويمكن متابعة اللقاء عبر شاشات قناة «mbc مصر» بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

صدى البلد