شاهد الفيديو.. فصل طالبة عراقية في حفل التخرج بسبب “صدام حسين”





قررت جامعة عراقية فصل إحدى طالباتها على خلفية تداول فيديو ظهرت فيه وهي تضع صورة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين على قبعة تخرجها مما أثار جدلا واسعا في البلاد.

وأفاد مراسل “الحرة” بأن كلية الرافدين الجامعة في بغداد قالت في بيان إنها قررت “ترقين (شطب) قيد الطالبة في قسم تقنيات المختبرات الطبية/ المرحلة الرابعة وذلك لمخالفتها تعليمات وضوابط الحرم الجامعي”.

وأضاف البيان أن الطالبة “تجاوزت الضوابط والتعليمات بقيامها بوضع صورة طاغية على قبعة التخرج أثناء مراسيم التقاط صور التخرج بتاريخ 6 مارس 2024 داخل الحرم الجامعي”.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر الطالبة وهي تضع صورة صدام حسين على قبعتها من الأعلى أثناء حفل تخرجها من “كلية الرافدين الجامعة”.

وعلى إثر ذلك، أعلنت الجامعة “إحالة الطالبة إلى اللجنة التحقيقية وذلك لتورطها بارتكاب محظور قانوني يتعلق بالترويج لنظام البعث “.

ويمنع الدستور الذي أقر في العام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين تمجيد البعث، ويعاقب عليه القانون بالسجن.

وكان البرلمان العراقي أقر في عام 2016 قانونا يحظر حزب البعث المنحل ويمنعه من العودة للنشاط السياسي تحت أي مسمى.

ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له.

رفع صورة صدام حسين في حفل تخرج قسم التقنيات الطبية/ كلية الرافدين الجامعة هذا اليوم pic.twitter.com/hL1FTKDgFO — محمد قاسم | MOHAMMED QASIM (@1mohammed_qasim) March 6, 2024

أسعد زلزلي – أربيل

الحرة