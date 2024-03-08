رياضية
النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن مدرب ريال مدريد
وتولى “كارليتو” تدريب ريال مدريد عام 2013، قبل أن يغادر في مايو سنة 2015، للإشراف على تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني في العام التالي.
وأشرف أنشيلوتي في وقت لاحق على تدريب نادي نابولي الإيطالي وفريق إيفرتون الإنكليزي، قبل العودة إلى ريال مدريد عام 2021، حيث من المتوقع أن ينتهي عقده بعد التجديد في صيف 2026.
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