النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن مدرب ريال مدريد





طلبت النيابة العامة الإسبانية السجن لمدة 4 سنوات و9 أشهر لمدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بتهمة التهرب الضريبي. وفي بيان لها، أشارت النيابة إلى أنها تقدمت بطلب السجن للمدرب المخضرم، البالغ من العمر 64 عاماً، بسبب تهمة التهرب من دفع أكثر من مليون يورو (أكثر من 1.09 مليون دولار) في عامي 2014 و2015، بسبب عدم إعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتولى “كارليتو” تدريب ريال مدريد عام 2013، قبل أن يغادر في مايو سنة 2015، للإشراف على تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني في العام التالي.

وأشرف أنشيلوتي في وقت لاحق على تدريب نادي نابولي الإيطالي وفريق إيفرتون الإنكليزي، قبل العودة إلى ريال مدريد عام 2021، حيث من المتوقع أن ينتهي عقده بعد التجديد في صيف 2026.

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