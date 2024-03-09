البليهي: أعتذر لجماهير الهلال.. والأرقام لا تهمنا





لفت علي البليهي، مدافع الهلال، إلى أن “الزعيم” لم يحسم لقب الدوري السعودي حتى الآن، مؤكدًا أن الصراع ما يزال مستمرا.وحقق الهلال فوزا ثمينا على حساب الرياض، بنتيجة 3-1، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووسع “الزعيم” المتصدر الفارق النقطي مع النصر الوصيف إلى 12 نقطة، حيث يمتلك حاليا 65 نقطة في المركز الأول.

وقال البليهي، في تصريحات عبر شبكة قنوات “SSC” السعودية عقب المباراة: “سعداء بالوصول إلى 27 انتصارا على التوالي، ولكن هذا لا يهم إذا فشلنا في تحقيق الألقاب”.

وأضاف: “الأهم بالنسبة لنا تحقيق الألقاب، وإسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة، وأعتقد أن الدوري السعودي لم يحسم بعد”.وتابع حديثه: “نحن لم نحقق شيئا حتى الآن، فما فائدة تحقيق الانتصارات المتتالية دون حصد الألقاب”.

واختتم حديثه قائلا: “هدفنا هو مواصلة السير على هذا النهج، وأعتذر للجماهير على الهدف العكسي”.

وكان البليهي قد سجل هدفا عكسيا في شباك فريقه بالدقيقة 52 من الشوط الثاني، وهو ما صعب مهمة الهلال الذي قلب الطاولة بثلاثية.

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