رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر





وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، رسالة إلى جماهير العالمي قبل مواجهة العين الإماراتي، يوم الإثنين المقبل على ملعب الأول بارك ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا.

ونشر رونالدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” صورة للنصر، وعلق عليها قائلا: “كل خسارة هي درس لعودة أقوى”.وخسر العالمي على يد مضيفه الرائد بنتيجة (1-3) بملعب “الأول بارك” مساء أمس الخميس، في الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويبتعد النصر عن الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين بفارق 12 نقطة كاملة بعد انقضاء 23 جولة.

وفشل العالمي في الفوز في آخر 3 مباريات لعبها في كل البطولات، بالتعادل مع الحزم، ثم الخسارة من العين الإماراتي، والرائد.

ويحتاج الفريق الأصفر للفوز على العين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بفارق هدفين إذا أراد حجز مقعد في نصف النهائي، وذلك لخسارته (0-1) في لقاء الذهاب، الإثنين الماضي.

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