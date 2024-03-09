هنري: ريال مدريد سيهيمن على أوروبا بعد صفقة مبابي





أشاد النجم الفرنسي تييري هنري، بالسياسة التي يتبعها ريال مدريد في التعاقدات، خصوصا في ملف بيناء الفريق.وقال هنري، في تصريحات لشبكة “سي بي إس سبورتس”:

“هناك أمر يجب أن نشيد بريال مدريد فيه، وهو قدرته على التأكد من بناء الفريق بالإبقاء على الحرس القديم، من أجل نقل خبراتهم للاعبين الجدد والشباب الذين سيتعاقد معهم”.وأضاف:

“إذا انضم (كيليان) مبابي لريال مدريد، فسيملكون فريقا قادرا على الهيمنة على أوروبا والدوري الإسباني لمدة 6 أو 7 سنوات، فالفريق ككل صغير في السن، حيث سيضم مبابي وفينيسيوس ورودريجو وفالفيردي وتشاوميني”.وتابع: “ريال مدريد يعرف جيدا متى يتخلص من اللاعبين، لا أتحدث عن اللاعبين الذين يجب التخلص منهم، ولكن توقيت رحيل كريستيانو رونالدو وكاسيميرو ومسعود أوزيل ورافائيل فاران، كان جيدا”.وأتم:

“عند النظر إلى ثلاثية مودريتش وكروس وكاسيميرو، قرر ريال مدريد بيع الأصغر في السن، لرغبة الريال في أن يساعد مودريتش وكروس كل من فالفيردي وتشاوميني وكامافينجا، وبالفعل قاما بذلك جيدا”.

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