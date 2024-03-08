الخارجية السودانية: هذه شروطنا لوقف العدائيات خلال شهر رمضان





قالت الخارجية السودانية بإنها تحب بقرار وقف العدائيات خلال شهر رمضان وفقا للشروط الموضوعية التي تتمثل في:

– عدم استغلال الميليشيا تلك الهدن المتكررة للتزود بالسلاح وتعزيز موقفها الحربي.

– تنفيذ الميليشيا لالتزاماتها عبر منبر جدة بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية

– وانسحابها من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه.

– وقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها في مختلف الولايات التي اعتدت عليها

– إعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين