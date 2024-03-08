سياسية
الخارجية السودانية: هذه شروطنا لوقف العدائيات خلال شهر رمضان
قالت الخارجية السودانية بإنها تحب بقرار وقف العدائيات خلال شهر رمضان وفقا للشروط الموضوعية التي تتمثل في:
– عدم استغلال الميليشيا تلك الهدن المتكررة للتزود بالسلاح وتعزيز موقفها الحربي.
– تنفيذ الميليشيا لالتزاماتها عبر منبر جدة بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية
– وانسحابها من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه.
– وقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها في مختلف الولايات التي اعتدت عليها
– إعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين
– بعد وقف الحرب يتم اتخاذ الترتيبات السياسية اللازمة بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية كافة لإدارة الفترة الانتقالية التي يعقبها إجراء الانتخابات العامة ليختار الشعب من يحكمه.
الجزيرة – السودان
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة