الأهلي يصعق الزمالك ويحصد لقب كأس مصر





حقق الأهلي لقب كأس مصر للمرة 39 في تاريخه عقب تغلبه على منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-0 ، الجمعة ، على ملعب (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض.

سجل للأهلي إمام عاشور ومحمد مجدي “أفشة” في الدقيقتين 84 و90+4 بعد مواجهة أدارها الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو بحضور 25 ألف مشجع.وحافظ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على اللقب للموسم الثاني على التوالي بعدما فاز في النسخة الماضية على حساب بيراميدز.بدأ اللقاء باندفاع بدني بين لاعبي الفريقين ، واعتمد الزمالك على الضغط المبكر بينما أبعد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك كرة طولية للأهلي من رامي ربيعة.

أمسك شوبير تمريرة بينية من ناصر ماهر ، وسجل إمام عاشور لاعب وسط الأهلي هدفاً من تمريرة عرضية متقنة أرسلها أفشة وحولها عاشور في المرمى ولكن الحكم ألغاه في البداية للتسلل ثم احتسبه بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة 84.وأحرز محمد مجدي “أفشة” الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 90+4 من تسديدة متقنة في مرمى الحارس محمد عواد.. ونشط الأهلي في اللحظات الأخيرة وأبعد شوبير محاولة زملكاوية مع نهاية اللقاء بالتتويج باللقب للفريق الأحمر.

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