بالصور.. رئيس حركة العدل والمساواة يتفقد قواته بمعسكر التدريب بكسلا





تفقد الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية خلال زيارته الحالية لولاية كسلا قوات الحركة المتواجده بمدينة كسلا.

وكان برفقته قيادات حركة العدل والمساواة السودانية والوفد المرافق له والذي يضم كل من القيادي بالكتلة الديمقراطية الأستاذ مبارك اردول والجنرال صلاح رصاص رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي والجنرال بخاري رئيس التحالف السوداني وقيادات اهلية واعيان . ويشهد غدا عصرا استاد كسلا تخريج قوات حركة العدل والمساواة السودانية والتي جهزت بأحدث الأسلحة للمشاركة مع القوات المسلحة في معركة الكرامة والاسهام في تحرير كل المناطق التي يسيطر عليها التمرد.

وكانت حركة العدل والمساواة السودانية قد أعلنت مؤخرا تخليها عن الحياد وأعلنت موقفها الوقوق خلف القوات المسلحة في معركتها ضد المليشيا المتمردة حيث ارسلت قوات الي منطقة وادي سيدنا بقيادة الجنرال سليمان عشر وهي غدا تلحق قواتها الي قوات الشعب المسلحة.

سونا