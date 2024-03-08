حكومة إقليم دارفور تهنئ المرأة في يومها العالمي





تقدم حاكم إقليم دارفور المكلف ووزير الصحة والرعاية الاجتماعية بابكر حمدين بالتهنئة لجميع نساء وفتيات بلادي والعالم أجمع بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام ويجئ الإحتفال في هذا العام تحت شعار”الإستثمار في المرأة:تسريع التقدم” قائلا (ازجي خالص التحايا والتقدير لها ولدورها الكبير في المجتمع والحياة ).

وقال حمدين في هذا اليوم نؤكد ما ظللنا نؤكده في كل عام وهو وفوقنا وتضامننا معها من أجل مواصلة إنجازاتها في المجال الإجتماعي الاقتصادي والسياسي وندعو كل الجهات الفاعلة وطنيناً وإقليماً ودولياً في تعزيز دور المرأة والإعلاء من مكانتها في المجتمع والتصدي لتهميشها وإقصاءها ، وذلك بالعمل علي دعمها وتمكينها في مجال المشروعات الإقتصادية والإنتاجية ومشاركتها السياسية الفاعلة وفي إتخاذ وصناعة القرار ودعمها في أن تنال أعلي المناصب وتعزيز أوضاعها وحقوقها في الصحة والرعاية الإجتماعية والحماية من العنف والمخاطر المتزايدة التي تقع عليها خاصة في ظروف الحرب والازمات.

واضاف (للأسف الشديد أن الحرب التي تمر بها بلادنا وبحسب الرصد اليومي والتقارير والشهادات المؤثقة وإفادات الضحايا تؤكد تدهور الاوضاع الإنسانية للمرأة وأن مليشيا الدعم السريع قامت بإرتكاب إنتهاكات وجرائم وحشية خطيرة خاصة جرائم الإغتصاب والإختطاف والقتل في كل من دارفور والخرطوم والجزيرة وبعض قرى سنار والنيل الأبيض وهذا الوضع يتطلب من بلادنا والعالم بأسره إتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات التي تعزز من فرص حماية المرأة في السودان )، وكذلك على قوات شعبنا المسلحة والأجهزة النظامية الاخرى العمل على إستعادة كافة المناطق وبسط سيطرة الدولة وسيادة حكم القانون وتوفير الأمن والسلام لكل المناطق في السودان.

وإشار سيادته الي أن قضايا وحقوق النساء متفاوتة ومتباينة وغير متجانسة وبالتالي من الضروري دعم مختلف النساء ولا سيما النساء في مناطق الصراعات وفي معسكرات النزوح واللجوء والمرأة الريفية وذلك بمعرفة إحتياجاتها والعمل على تطوريها وتعزيز فرص تعليمها ومساعدتها في أن تحيا حياة كريمة.،وكل عام وانتي الحياة.

سونا