حركة العدل و المساواة السودانية: تصريحات د. القراي ليست عارية عن الصحة فحسب، بل تؤكد موالاته للدعم السريع و ولوغه بما لا يدع مجالا للشك في حملة الكذب و التضليل الإعلامي

تداولت وسائط التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لدكتور عمر القراي، يزعم فيه أن حركة العدل و المساواة السودانية ألبَسَتْ قواتها بزة عسكرية شبيهة بلون ملابس مليشيات الدعم السريع تمهيدا لارتكاب جرائم في الجزيرة و دمغها بهذه المليشيات.

تأسف حركة العدل و المساواة السودانية أن يأتي مثل هذا التصريح المضلل و المغرض من رجل منحته الدولة الثقة للإشراف على مناهج التعليم في السودان لينهل منها أبناء و بنات السودان العلم و المعرفة و يتربون على قيم الصدق و الأمانة و حب الوطن.

تصريحات د. القراي ليست عارية عن الصحة فحسب، بل تؤكد موالاته للدعم السريع و ولوغه بما لا يدع مجالا للشك في حملة الكذب و التضليل الإعلامي التي تقوم بها الغرف الإعلامية لهذه المليشيات.

و بدلا من أن يدين د. القراي جرائم مليشيات الدعم السريع في ولاية الجزيرة ، من قتل و اغتصاب و سرقة للمتلكات و امتهان لكرامة الإنسان، يقوم بترويج الأكاذيب و الأباطيل لإثبات ولائه و لتضليل الشعب أن مليشيات الدعم السريع بريئة عن الجرائم التي ترتكبها و توثقها بنفسها.