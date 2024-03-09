سياسية
حركة العدل و المساواة السودانية: تصريحات د. القراي ليست عارية عن الصحة فحسب، بل تؤكد موالاته للدعم السريع و ولوغه بما لا يدع مجالا للشك في حملة الكذب و التضليل الإعلامي
تداولت وسائط التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لدكتور عمر القراي، يزعم فيه أن حركة العدل و المساواة السودانية ألبَسَتْ قواتها بزة عسكرية شبيهة بلون ملابس مليشيات الدعم السريع تمهيدا لارتكاب جرائم في الجزيرة و دمغها بهذه المليشيات.
تأسف حركة العدل و المساواة السودانية أن يأتي مثل هذا التصريح المضلل و المغرض من رجل منحته الدولة الثقة للإشراف على مناهج التعليم في السودان لينهل منها أبناء و بنات السودان العلم و المعرفة و يتربون على قيم الصدق و الأمانة و حب الوطن.
تصريحات د. القراي ليست عارية عن الصحة فحسب، بل تؤكد موالاته للدعم السريع و ولوغه بما لا يدع مجالا للشك في حملة الكذب و التضليل الإعلامي التي تقوم بها الغرف الإعلامية لهذه المليشيات.
و بدلا من أن يدين د. القراي جرائم مليشيات الدعم السريع في ولاية الجزيرة ، من قتل و اغتصاب و سرقة للمتلكات و امتهان لكرامة الإنسان، يقوم بترويج الأكاذيب و الأباطيل لإثبات ولائه و لتضليل الشعب أن مليشيات الدعم السريع بريئة عن الجرائم التي ترتكبها و توثقها بنفسها.
تجدد حركة العدل المساواة السودانية ادانتها للجرائم البشعة التي تستمر مليشيات الدعم السريع في ارتكابها ضد المواطنين العزل في ولاية الجزيرة و دارفور و كردفان و الخرطوم، و هي جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
تدعو الحركة القوى السياسية و المدنية الى توحيد الصف الوطني لإنهاء الحرب و تحقيق السلام و حماية الوطن من مآلات التمزق و التفتت، و تفويت الفرصة على أعداء البلاد و المتربصين بها.
حركة العدل و المساواة السودانية
معتصم أحمد صالح
أمين الإعلام، الناطق الرسمي
٨ مارس ٢٠٢٤
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