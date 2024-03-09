اردول يرافق جبريل ابراهيم إلى كسلا .. ما القصة؟ شاهد الفيديو والصور

وصل مبارك أردول القيادي في الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – إلى ولاية كسلا في رفقة الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية.

وتفقد دكتور جبريل قواته التي تستعد للمشاركة في معركة الكرامة بعد تلقي التدريبات اللازمة، حيث يشهد تخريجها مع عدد من قادة القوات المسلحة السودانية وحركات الكفاح المسلح.

مشاهد من لحظة وصول الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية إلى كسلا على رأس وفد رفيع المستوى ضم قيادات حركات الكفاح المسلحة و كذلك عدد من القيادات التنفيذية و العسكرية و ضباط و ضباط صف و جنود الحركة و قد كان في إستقبال السيد نائب والي كسلا و أمين الحكومة و العقيد حسين قائد اللواء 41.