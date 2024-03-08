الهادي إدريس: المعابر الحدودية يجب ألا تخضع للسيطرة الكاملة لأي من طرفي النزاع

قال رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي الهادي إدريس بإن المعابر الحدودية يجب ألا تخضع للسيطرة الكاملة لأي من طرفي النزاع حتى لا تستخدم الجهة المسيطرة توزيع الغذاء كسلاح لمعاقبة المجتمعات التي تعيش تحت سيطرة الطرف الآخر.