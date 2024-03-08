سياسية
الهادي إدريس: المعابر الحدودية يجب ألا تخضع للسيطرة الكاملة لأي من طرفي النزاع
قال رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي الهادي إدريس بإن المعابر الحدودية يجب ألا تخضع للسيطرة الكاملة لأي من طرفي النزاع حتى لا تستخدم الجهة المسيطرة توزيع الغذاء كسلاح لمعاقبة المجتمعات التي تعيش تحت سيطرة الطرف الآخر.
– أدعو لاستخدام المعابر الحدودية المباشرة بين دارفور ودولة جنوب السودان وليس استخدام معبر الرنك – كوستي البعيد جدا من دارفور.
الجزيرة – السودان
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