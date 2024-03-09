مدير شرطة ولاية نهرالنيل يترأس إجتماع هيئة قيادة شرطة الولاية ويطمئن على خطة تأمين الشهر الفضيل

وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان الإعضاء تلقو تنوير عن نتائج وإنعكاسات زيارة مدير عام قوات الشرطة والوفد المرافق له اضافة الي زيارة مساعد المدير العام للتدريب ومدير الإدارة العامة لتأمين التعدين في إطار الإحتفال بتخريج الدفعة (39) مستجدين وعقب الإستماع لقرارات الإجتماع السابق وموقف تنفيذها إستمعت هيئة القيادة الي تقرير عن الموقف الإداري الذي قدمه العميد شرطة بدرالدين علي دفع الله مدير دائرة الشئون العامة اضافة الي تقرير الموقف الجنائي الذي قدمه العميد شرطة (حقوقي) ياسر عبدالحميد مدير دائرة الجنايات مبيناً بالأرقام والإحصائيات تفاصيل الخارطة الجنائية بالولاية واستعراض الحملات المنعية المتواصلة التي شملت كافة المحليات.