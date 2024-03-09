سياسية
مدير شرطة ولاية نهرالنيل يترأس إجتماع هيئة قيادة شرطة الولاية ويطمئن على خطة تأمين الشهر الفضيل
ترأس اللواء شرطة (حقوقي) سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل إجتماع هيئة قيادة شرطة الولاية بقاعة دار الشرطة بعطبرة.
وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان الإعضاء تلقو تنوير عن نتائج وإنعكاسات زيارة مدير عام قوات الشرطة والوفد المرافق له اضافة الي زيارة مساعد المدير العام للتدريب ومدير الإدارة العامة لتأمين التعدين في إطار الإحتفال بتخريج الدفعة (39) مستجدين وعقب الإستماع لقرارات الإجتماع السابق وموقف تنفيذها إستمعت هيئة القيادة الي تقرير عن الموقف الإداري الذي قدمه العميد شرطة بدرالدين علي دفع الله مدير دائرة الشئون العامة اضافة الي تقرير الموقف الجنائي الذي قدمه العميد شرطة (حقوقي) ياسر عبدالحميد مدير دائرة الجنايات مبيناً بالأرقام والإحصائيات تفاصيل الخارطة الجنائية بالولاية واستعراض الحملات المنعية المتواصلة التي شملت كافة المحليات.
وعلى صعيد متصل قدم العقيد طارق مدير إدارة السجل المدني بالولاية تقريراً مفصلاً عن إدارة السجل المدني بالولاية والعقبات التي تعترض سير العمل والتي تعهد مدير شرطة الولاية بحلها فوراً الي ذلك استمع الاعضاء الي تقرير عن سير العمل والأداء بمحلية بربر قدمه العقيد شرطة علي الباقر مدير شرطة المحلية تمت مناقشة مجمل الأوضاع بالمحلية
فيما خلص الإجتماع الي توصيات وقرارات أهمها توجيه مدير شرطة الولاية بتكثيف العمل الأمني تأميناً للمواطنين خلال الشهر المعظم من خلال الخطة الموضوعة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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