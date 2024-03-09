السعودية تجهز موجة جديدة من “خصخصة” الرياضة





تستعد السعودية لموجة جديدة من “الخصخصة” في مجال الرياضة، وذلك لاستكمال مشروعها الكبير الذي كان على رأس أجندته، استقطاب كبار لاعبي كرة القدم، مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وقائد المنتخب البرازيلي نيمار جونيور.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، الجمعة، عن نائب وزير الرياضة السعودي بدر القاضي، قوله خلال فعالية في جدة: “نتوقع موجة أخرى من الخصخصة قريبا. يمنحنا ذلك فرصة لجعل الاستثمار في الرياضة مستداما”.

وأضاف القاضي أنه “من المرجح أن تستمر” موجة انتقالات لاعبي كرة القدم البارزين، بعدما ضمت الكرة السعودية نجوما مثل الفائز بالكرة الذهبية كريم بنزيمة، ونجم ليفربول السابق ساديو ماني، ولاعب لاتسيو الإيطالي ميلينكوفيتش سافيتش، وزميله في منتخب صربيا وهداف الدوري السعودي الحالي ألكسندر ميتروفيتش، وغيرهم من اللاعبين.

وذكرت بلومبرغ في وقت سابق، أن المملكة تعتزم جذب المزيد من المستثمرين الخارجيين، لتعزيز تنافسية بطولتها المحلية في كرة القدم.

ونقلت الوكالة عن الرئيسة التنفيذية لشركة “بي سي بي كابيتال بارتنرز”، المالكة لنادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي بمشاركة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أنها ترى “فرصة رائعة” لشراء حصة في ناد سعودي.

وأطلقت السعودية في الأول من مارس الجاري، حملتها الرسمية الخاصة بملف استضافة كأس العالم 2034.

وكشف اتحاد الكرة السعودي شعار الحملة، وجاء بعنوان “معا ننمو”، وحمل الشعار شريطين متعددي الألوان يشكلان الرقم 34. كذلك جرى الإعلان عن الموقع الإلكتروني الرسمي للحملة وهو (Saudi2034bid.com).

لم يقدم الإعلان عن الحملة تفاصيل جديدة عن المدن والملاعب المستضيفة للبطولة المكونة من 48 فريقا، التي يتوقع أن تقام بين نوفمبر وديسمبر 2034.

ويتوقع أن يوافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على طلب المملكة استضافة البطولة في تصويت بلا منافس، بين 211 اتحادا أعضاء في الكيان الحاكم قبل نهاية عام 2024. ولم يعلن بعد عن موعد ومقر إجراء التصويت.

ومنذ أكتوبر الماضي، أصبحت المملكة الغنية بالنفط المرشح الوحيد في سباق استضافة مونديال 2034. وتستهدف السعودية حاليا استضافة البطولة وحدها، لكنها قد تتشارك بعض المباريات لاحقا مع دول مجاورة.

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