“معلول وإمام وصلاح”.. احتفال زوجات اللاعبين بالبطولات من الملعب وبـ”الفيديو كول”





حرص إمام عاشور لاعب النادي على الاحتفال مع زوجته، بالفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر، على الرغم من عدم حضورها المباراة المقامة في السعودية، إلا أنه تحدث معها عبر مكالمة فيديو، خلال صعوده لاستلام الميدالية الذهبية، ووجه الهاتف إلى الكاميرا الناقلة مراسم تتويج الأهلي.

وتلعب زوجات اللاعبين دورا هاما في حياتهم المهنية، لهذا يحرص كثير منهم على اصطحابهم إلى أرض الملعب خلال المباريات الهامة.

يحرص دوما محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، على الاحتفال مع زوجته “ماجي”، واصطحبها معه لملعب أنفيلد في آخر مباراة بالدوري الموسم الماضي، ولم يتوقف احتفاء صلاح بزوجته هنا، إذ أنها استلمت جائزة “الحذاء الذهبي” بدلا منه في نوفمبر العام الماضي 2021.

وأوضح صلاح في تصريحات تلفزيونية سبب استلامها الجائزة، قائلا: “ماجي صعدت على المسرح لأنها لا تظهر معي كثيرا، وكان أمرا مهما بالنسبة لي أن تستلم الجائزة، فهي تعاني بسبب انشغالي الدائم والسفر والتدريبات”، وظهر صلاح وزوجته في أحد الإعلانات لشبكات الجوال، بأغنية: “واقفة جنبي من البداية”.

على فرج ونور الطيب

ولم يكن الأمر مقصورا على لاعبي كرة القدم، فيحرص لاعب الإسكواش المصري علي فرج على الاحتفال مع زوجته لاعبة الإسكواش نور الطيب، وجمعت الثنائي صورة رفقة ابنتيهما فريدة، من صالة الإسكواش عقب إحدى المباريات.

علي معلول

انتزاع دوري أبطال أفريقيا من الوداد المغربي، البطولة الأهم في القارة، لم يكن كافيا لانشغال التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي، إذ أنه عقب التتويج والحصول على الميدالية الذهبية، احتفل مع زوجته عبر مكالمة فيديو وحرص على تقبيل دبلته.

مصراوي