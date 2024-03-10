محمد صلاح: “العمل الذهني أصعب بكثير من الجسدي.. وأفعل هذا منذ سنوات”





كشف محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، النصيحة التي كان يتمنى الحصول عليها عندما كان صغيرا، مشيرا إلى أنه يقوم بها منذ بضع سنوات.

وقال صلاح في حوار عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: “النصيحة التي كنت أتمنى الحصول عليها عندما كنت صغيراً؟ أن أعمل على المستوى الذهني، العمل ذهنياً أصعب بكثير من العمل الجسدي، أعمل في صالة الألعاب الرياضية كل يوم تقريبًا لمدة ساعة ونصف، في معظم الأوقات أعود إلى المنزل وأعمل مرة أخرى، لكن من الصعب جدًا الاستمرار في العمل على الأمور العقلية”.

وأَضاف: “ممارسة هذا الأمر 15 دقيقة كل يوم، إنه أمر صعب للغاية، ما أفعله خلال الـ15 دقيقة ذهنياً؟ أفعل أكثر من ذلك وهي صعبة حقا ثق بي، أنا أفعل ذلك منذ بضع سنوات وأنا أقول لك عليك أن تجلس مع نفسك وحدك لمدة 15 دقيقة قبل أن تنام، أو عندما تستيقظ، إنه أصعب بكثير مما تفعله في صالة الألعاب الرياضية كل يوم، إنها أشياء كثيرة يجب التفكير فيها”.

واختتم صلاح: “هناك الكثير مما تريد تحقيقه والكثير من المواقف التي ترغب في تجربتها قبل حدوثها، لذلك عندما يحدث ذلك، لا تتفاجأ وتشعر أنك مررت به من قبل، في بعض الأحيان تحتاج إلى خداع عقلك لتكذب على نفسك فقط ولن يُحدث عقلك فرقًا بين الشيء المزيف والشيء الحقيقي، تستمر في هذه العملية، وتستمر في الكذب على نفسك حتى تصدق الفكرة التي تريد وضعها في عقلك”.

مصراوي