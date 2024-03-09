ثمانيات بايرن ميونخ تعود من جديد – ماينز يسقط





اكتسح بايرن ميونخ ضيفه ماينز (8-1)، على ملعب أليانز أرينا مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 25 من الدوري الألماني.

وسجل أهداف بايرن كل من: هاري كين (13- 45 – 70) وليون جوريتسكا (20 – 93) وتوماس مولر (47) وجمال موسيالا (61) وسيرجي جنابري (66)، بينما أحرز هدف ماينز الوحيد ناديم أميري (31).وبهذه النتيجة، رفع بايرن رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد ماينز عند 16 نقطة، في المركز 17.

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