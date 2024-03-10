سياسية
شاهد بالفيديو.. جولة تلفزيون السودان داخل أسواق محلية كرري بأمدرمان
عودة الحياة إلى طبيعتها من أولويات الدولة والقوات المسلحة وحكومة ولاية الخرطوم .. توفير الأمن والإستقرار والمستلزمات الضرورية للمناطق تحت مظلة الدولة والقوات المسلحة.
مشاهد ..
جولة تلفزيون السودان داخل أسواق محلية كرري تؤكد عودة الحياة لطبيعتها وتوفر كل الإحتياجات الضرورية وغيرها بفضل الله ثم مجهودات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهد حكومة ولاية الخرطوم – مارس ٢٠٢٤م.
إعلام القوات المسلحة السودانية
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة