أرسنال يعتلي صدارة البريميرليغ بانتظار القمة





اعتلى أرسنال صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز بشكل مؤقت، بعد فوزه الصعب على ضيفه برنتفورد (2-1) في الجولة 28، التي جرت، السبت.

افتتح الفريق اللندني النتيجة مبكرا عبر رأسية متقنة من لاعب خط الوسط ديكلان رايس في الدقيقة (19)، لكن الضيوف أدركوا التعادل في الوقت محتسب بدل الضائع من الشوط الأول بعد أن استغل يوان ويسا خطأ فادحا لحارس أرسنال أرون رامسديل.

ومع بداية الشوط ضغط لاعبو أرسنال على أمل احراز هدف الفوز، لكن من دون خطورة تذكر، فيما اعتمد برنتفورد على الهجمات المرتدة وكاد يسجل في عدة مناسبات لولا براعة رامسديل.

ومن هجمة منسقة في الدقيقة 86 تمكن كاي هافيرتز من إحراز هدف الفوز بعد أن استغل عرضية متقنة من المدافع بن وايت.

وبهذا الفوز تربع أرسنال على صدارة الترتيب بـ 64 نقطة بفارق نقطة واحد عن ليفربول الذي سيواجه صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي، الأحد، في قمة مثيرة يمكن أن تحدد ملامح هوية البطل.

وفي مباراة أخرى، استعاد مانشستر يونايتد توازنه وعوض خسارة مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي (1-3) في الجولة الماضية، بعد أن نجح في الفوز على إيفرتون بهدفين نظيفين.

كما تغلب وولفرهامبتون على ضيفه فولهام (2-1) وانتهت مباراة كريستال بالاس ولوتون تاون بالتعادل (1-1) وكذلك بورنموث وشيفلد يونايتد (2-2).

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