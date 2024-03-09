القيادة المركزية الأميركية تعلن التصدي لهجوم “واسع النطاق” في البحر الأحمر





قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن الجيش الأميركي وقوات التحالف أسقطا 28 طائرة مسيرة على الأقل فوق البحر الأحمر السبت.

وأوضحت القيادة في بيان لها إن السبت 9 مارس شهد بين الفترة بين الساعة الرابعة و 8:20 صباحًا (بتوقيت صنعاء) مزيد من الاشتباكات، حيث تمكنت القوات الأميركية وقوات التحالف من إسقاط ما لا يقل عن 28 طائرة بدون طيار.

وتابع البيان “لم تتضرر أي سفن تابعة للبحرية الأميركية أو قوات التحالف في هذا الهجوم ولم ترد تقارير من السفن التجارية عن وقوع أية أضرار”.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إن الهجوم الحوثي “الواسع النطاق” وقع قبيل الفجر، مشيرة الى أن القوات الأميركية وحلفاءها رأوا في المسيّرات “تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأميركية وسفن التحالف في المنطقة”.

وأنشأت الولايات المتحدة في ديسمبر، تحالفا بحريا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين التي أجبرت السفن التجارية على تحويل مسارها وتجنب الممر البحري الذي تعبره 12 في المئة من التجارة العالمية.

وتشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للمتمردين منذ 12 يناير. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيّرات معدة للإطلاق.

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