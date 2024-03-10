بالصور.. مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية البحر الأحمر يتفقد الارتكازات التأمينية بالولاية

مدير دائرة الجنايات اشاد خلال تفقده نقاط الارتكازات بجاهزية القوات واستعدادها بجميع الارتكازات التأمينية مثمنا دورها في حماية وتعزيز الأمن بالولاية ، مبينا ان شرطة الولاية لن تالو جهدا في انفاذ جميع خططها التأمينية من خلال توفير كافة المتطلبات التي تجعل القوة تؤدي دورها بكفاة وروح معنوية عالية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان