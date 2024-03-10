سياسية
بالصور.. مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية البحر الأحمر يتفقد الارتكازات التأمينية بالولاية
تفقد العميد شرطة عبد العزيز محمد احمد عكوف مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية البحر الاحمر يرافقه مدير دائرة الطواري والعمليات العقيد شرطة محمد حوي النبي وعدد من الضباط وضباط الصف الارتكازات التأمينيه لقوات الشرطة بالولاية.
مدير دائرة الجنايات اشاد خلال تفقده نقاط الارتكازات بجاهزية القوات واستعدادها بجميع الارتكازات التأمينية مثمنا دورها في حماية وتعزيز الأمن بالولاية ، مبينا ان شرطة الولاية لن تالو جهدا في انفاذ جميع خططها التأمينية من خلال توفير كافة المتطلبات التي تجعل القوة تؤدي دورها بكفاة وروح معنوية عالية.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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