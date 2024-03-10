سياسية
شاهد ياسر العطا بالفيديو: ليس هناك هدنة ولا توجد أي مفاوضات إلا بعد تطبيق شروط الهدنة التي أوضحها الرئيس البرهان
قال مساعد القائد العام للقوات المسلحة ياسر العطا بأنه ليس هناك هدنة ولا توجد أي مفاوضات إلا بعد تطبيق شروط الهدنة التي أوضحها الرئيس البرهان.
وقال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم بإن كل شبر من السودان أرضنا وسوف يجدونا في دارفور قبلهم وسنقاتل مع الشعب في كل جحر دخل فيه التمرد.
الجزيرة – السودان
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