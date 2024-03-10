سياسية
بالصور.. سودانيون ينظمون تظاهرة بالعاصمة البريطانية لندن تنديدا بانتهاكات الدعم السريع
نظم سودانيون تظاهرة بالعاصمة البريطانية لندن تنديدا بانتهاكات الدعم السريع ..
ورحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف العدائيات في رمضان ونعتبره خطوة مهمة نحو وقف إطلاق النار وبداية عملية تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
الجزيرة – السودان
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