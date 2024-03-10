بالصور.. سودانيون ينظمون تظاهرة بالعاصمة البريطانية لندن تنديدا بانتهاكات الدعم السريع





نظم سودانيون تظاهرة بالعاصمة البريطانية لندن تنديدا بانتهاكات الدعم السريع ..

‏ورحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف العدائيات في رمضان ونعتبره خطوة مهمة نحو وقف إطلاق النار وبداية عملية تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

الجزيرة – السودان