سياسية

بالصور.. سودانيون ينظمون تظاهرة بالعاصمة البريطانية لندن تنديدا بانتهاكات الدعم السريع

2024/03/10

نظم سودانيون تظاهرة بالعاصمة البريطانية لندن تنديدا بانتهاكات الدعم السريع ..
‏ورحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف العدائيات في رمضان ونعتبره خطوة مهمة نحو وقف إطلاق النار وبداية عملية تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
الجزيرة – السودان

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/03/10