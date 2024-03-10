شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة حسناوات سودانيات يشعلن مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة والجمهور يتغزل: (جوز الحمام وانتهى الكلام)





تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسيبوك مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية بعد تداوله ومشاركته عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاتنين سودانيتين يقدمن وصلة مثيرة على إحدى أغنيات الفنانة حرم النور.

https://www.facebook.com/reel/433351592577904

الحسناوات اللاتي ظهرن بأزياء مثيرة خطفن الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليقات غزل أطلقها الجمهور على شاكلة: (جوز الحمام وانتهى الكلام).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين