حزب الأمة القومي: وفد من الحزب برئاسة فضل الله برمة ناصر التقى برئيس تنسيقية “تقدم” عبد الله حمدوك

– الوفد سلم حمدوك مذكرة برؤى الحزب الإصلاحية فيما يتعلق بالتنسيقية، على أن يسلم رؤيته التفصيلية خلال ثلاثة أيام

– رؤيتنا الإصلاحية لتنسيقية “تقدم” تطرقت إلى ملابسات مشاركة الحزب فيها، والتدابير الإصلاحية المطلوبة لتطوير عمل التحالف ليقوم بمهمة وقف الحرب، ومن ثم دراسة مستقبل الحزب في التحالف