سياسية
حزب الأمة القومي: وفد من الحزب برئاسة فضل الله برمة ناصر التقى برئيس تنسيقية “تقدم” عبد الله حمدوك
قال حزب الأمة القومي بإن وفد من الحزب برئاسة فضل الله برمة ناصر التقى برئيس تنسيقية “تقدم” عبد الله حمدوك
– الوفد سلم حمدوك مذكرة برؤى الحزب الإصلاحية فيما يتعلق بالتنسيقية، على أن يسلم رؤيته التفصيلية خلال ثلاثة أيام
– رؤيتنا الإصلاحية لتنسيقية “تقدم” تطرقت إلى ملابسات مشاركة الحزب فيها، والتدابير الإصلاحية المطلوبة لتطوير عمل التحالف ليقوم بمهمة وقف الحرب، ومن ثم دراسة مستقبل الحزب في التحالف
– الحزب وعد بتقديم رؤيته التفصيلية خلال 72 ساعة، وأمهل “تقدم” أسبوعين للرد عليه.
الشرق للأخبار
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