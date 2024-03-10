شاهد بالصور.. الحسناء السودانية “لوشي” تعود لإكتساح السوشيال ميديا بإطلالة ساحرة تقول فيها: (لاَ تليقُ بِي الهوامشُ وأنَا عنوانٌ واضحٌ)





عادت الإعلامية والمذيعة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, للتربع على عرش مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها بإطلالة جديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت النجمة الشهيرة باسم “لوشي”, بإطلالة مبهرة من مقر إقامتها بمدينة دبي.

ونشرت “لوشي”, صور إطلالتها عبر حسابها الرسمي والمتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وكتبت عليها: (قنوعةٌ بكلِّ شيءٍ إلاَّ فِي تقديرِي لذاتِي، لاَ تليقُ بِي الهوامشُ وأنَا عنوانٌ واضحٌ).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين