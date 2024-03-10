شاهد بالفيديو.. مغترب سوداني بالسعودية يطالب شركة زين للاتصالات بإيقاف الخدمة لمدة 3 أشهر جديدة حتى يتمكنوا من جمع “الريالات” بعد أن ارتاح من مطالب الأهل نتيجة خروج الشبكة





أثار مغترب سوداني بالمملكة العربية السعودية ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو طريف.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد طالب المغترب الذي تنحدر أصوله من ولاية النيل الأبيض حسبما ذكر, شركة زين للاتصالات بمواصلة قطع الخدمة.

https://www.facebook.com/reel/1033846134369622

وأكد الرجل في حديثه أنهم كمغتربين ارتاحوا من مطالب أهاليهم الكثير بعد أن فقدوا التواصل معهم نتيجة توقف خدمة زين للإتصالات في السودان.

وذكر بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن انقطاع الأهل عن التواصل معهم قد يساعدهم في جمع المال بعد أن توقفت مطالب الأهل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين