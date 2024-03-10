ليفربول ومانشستر سيتي يتعادلان لمصلحة آرسنال





سيطر التعادل (1-1) بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي مساء الأحد، على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل عبر جون ستونز (23)، وعادل أليكسيس ماك أليستر النتيجة لليفربول من ركلة جزاء (50).

وفقد ليفربول الذي رفع رصيده إلى 64 نقطة، صدارته بهذا التعادل، لصالح آرسنال الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما يأتي مانشستر سيتي بالمركز الثالث برصيد 63 نقطة.

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