سياسية
جامعة النيلين تعلن عن استخراج الشهادات للخريجين
اعلنت أمانة الشؤون العلمية بجامعة النيلين عن بدء التقديم لاستخراج الشهادة العادية لبرنامج كلية الدراسات العليا (دبلوم فوق الجامعي،ماجستير، دكتوراة) وذلك اعتبارا من الاحد الموافق 10 مارس الجاري.
وقالت الجامعة ان كل خطوات التقديم موضحة في رابط التقديم (https://cert.neelain.edu.sd)، فيما يتم دفع رسوم استخراج الشهادة والتويثق من التعليم العالي الخارجية والتوصيل وذلك عن طريق رقم الدفع في تطبيقات الموبايل المصرفي المحددة في اذن الدفع الإلكتروني .
ونوهت إدارة الشوون العلمية إلى ان الطلاب الوافدين يتم دفع رسومهم بالدولار عن طريق رقم الدفع بصورة مباشر في البنوك المحددة في اذن الدفع.
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