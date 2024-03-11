جامعة النيلين تعلن عن استخراج الشهادات للخريجين

اعلنت أمانة الشؤون العلمية بجامعة النيلين عن بدء التقديم لاستخراج الشهادة العادية لبرنامج كلية الدراسات العليا (دبلوم فوق الجامعي،ماجستير، دكتوراة) وذلك اعتبارا من الاحد الموافق 10 مارس الجاري.