البرلمان العربي يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار بالسودان





البرلمان العربي تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بالأغلبية يدعو فيه لوقف القتال في الجمهورية السودانية خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد البرلمان العربي على ضرورة الالتزام بوقف أعمال القتال حفاظا على أرواح الأبرياء، خاصة في هذا الشهر الكريم الذي له قدسية خاصة لدى العرب والمسلمين.

معربا عن أمله أن تمهد هذه الخطوة نحو استئناف الحل السياسي للأزمة وفق مخرجات اجتماعات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني، بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان.