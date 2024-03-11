بالصور.. رئيس اللجنة العليا الإستنفار بنهرالنيل والشمالية يشهد تخريج مستنفري معسكر شهداء المحمية





شهد اللواء ركن الهادي سلمان ساري الليل رئيس اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار بولايتي نهر النيل والشمالية فعاليات تخريج مستنفري معسكر شهداء منطقة المحمية بمحلية الدامر.

و تدشين معسكر الكرامة الثالثة بالمنطقة، وذلك بحضور ومشاركة الاستاذ مدثر حسن ممثل المدير التنفيذي لمحلية الدامر ومنسق معسكرات الكرامة بالدامر وعدد مقدر من قيادات لجنة التعبئة والإستنغار بالمنطقة والرموز المجتمعية بالمحمية شرق.

وثمن اللواء ركن الهادي سلمان ساري الليل التضحيات الوطنية الكبرى لمواطني وأهالي المحمية وهم يقدمون عدد مقدر من الشهداء والجرحى والمصابين والمستنفرين المرابطين في الخطوط الأمامية بمعركة الكرامة الوطنية.

وأشاد بالتدافع المجتمعي الضخم لبرامج التعبئة والإستنفار والمشاركات المقدرة لمواطني المحمية في قوافل دعم وإسناد القوات المسلحة بالولاية وشعارهم الوجداني شعب واحد جيش واحد.