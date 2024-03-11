منظمات المجتمع المدني بدارفور تجتمع مع ممثل الامم المتحدة





ناقشت شبكات منظمات المجتمع المدني لولايات دارفور مع ممثل الامم المتحدة للوضع الإنساني التنسيق للعمل الإنساني وآلياته، اليوم ببرج الضمان ببورتسودان برئاسة منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة والتيم المرافق.

وأوضحت المنظمات ان الوضع الإنساني الصعب الذي تعمل به المنظمات ودور منظمات المجتمع المدني وآليات تنفيذ المساعدات الإنسانية مع ضرورة عقد شراكات مع الأمم المتحدة والرعاية الاجتماعية من أجل معالجة الوضع الإنساني بالبلاد .

وقال نائب منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة ان الاجتماع مع المنظمات هام لجهة التنسيق للعمل الإنساني حتى تكون أركان العملية الإنسانيه مكتملة.

فيما قال مفوض العون الإنساني ولاية جنوب دارفور ان هذا الاجتماع يساهم في وضع خارطة طريق للمنظمات لتقدم الدعم الإنساني بصورة منسقة وتكفي احتياجات المتأثرين نتيجة الاوضاع الحالية التي يمر بها السودان.