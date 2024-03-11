انتهاء أعمال تأهيل طريق النيل الغربي وادي سيدنا الحقنة الخرطوم – صور





أكملت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه ولاية الخرطوم أعمال الصيانة الوقائية لطريق النيل الغربي وادي سيدنا الحقنة، و غطت الصيانة المناطق شديدة الخطورة المؤثرة على سلامة مرور المركبات والتنقل.

وشملت الصيانة سفلتت وردم الحفر والمطبات والقطعيات على الطرق التي نتجت من الأحمال الثقيلة والكثافة المرورية للمركبات وهو الطريق الوحيد الذي ينقل البضائع والمواطنين من ولايه نهر النيل.

وقد قوبلت أعمال الصيانة بارتياح واسع من المواطنين وعابري الطريق.

ووجه المهندس مختار عمر صابر مدير الهيئة بالبدء فورا في أعمال الخلطة الاسفلتية الباردة لتغطية مناطق محلية كرري بالإضافة لأعمال ردميات اكتاف الحماية لطريق النيل الغربي بأسواق البادوبة والجزيرة اسلانج والسروراب وكذلك أعمال التكسية الحجرية والحماية لمزلقانات قوز نفيسة والوادي الأخضر والدليلاب وحلة البير.

وأشار صابر للشروع في وضع خطة شاملة لصيانة وتأهيل المناطق الآمنة بامدرمان لتوسيع دائرة الأمن والاستقرار للمواطنين.